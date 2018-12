Een Nederlander op wie in het noordoosten van Spanje korte tijd jacht werd gemaakt omdat hij terrorismeverdachte zou zijn, lijkt vooral verward.

Spaanse media melden dinsdag dat de man niet is gearresteerd, zoals eerder bericht. Hij blijkt ook geen terreurverdachte te zijn, zoals de Catalaanse politie vreesde.

Het wanordelijke gedrag van de 29-jarige Khalid M. in en bij de Catalaanse badplaats Salou deed bij tal van politiediensten de alarmbellen rinkelen, maar uiteindelijk bleek er geen terroristische dreiging.

De Nederlander had op de spiegel van zijn hotelkamer in Vilaseca onbegrijpelijke tekens aangebracht en stond later voor een politiebureau in Salou te schreeuwen. Volgens de krant La Vanguardia riep hij "onsamenhangende dingen over zijn moeder".

Toch was er enige tijd de angst dat er een jihadist op pad was. Hij werd maandag een paar kilometer verderop bij een benzinestation langs een autosnelweg blootsvoets in zijn auto aangehouden.

Hij wordt verdacht van baldadig en wanordelijk gedrag en het niet opvolgen van instructies van de politie. De Spaanse politie heeft ook de hulp van een psychiater ingeroepen. De man is geen jihadist, maar is in België wel in aanraking met de politie geweest.

