Japan gaat de investeringen in defensie in de komende vijf jaar opvoeren om zo de Amerikaanse troepen in het westelijke Stille Oceaangebied te ondersteunen tegenover het leger van China.

Volgens twee rapporten van de Japanse regering komen er extra uitgaven voor stealthbommenwerpers, langeafstandsraketten en ander militair materieel.

"De VS blijft de sterkste natie in de wereld, maar rivaliserende naties komen op en we herkennen het belang van de strategische strijd met zowel China als Rusland, die onze regionale machtsverhoudingen testen", staat in het tienjarig defensieprogramma, dat is goedgekeurd door de regering van premier Shinzo Abe.

Japan is van plan om 45 F35-gevechtsvliegtuigen, ter waarde van 4 miljard dollar (3,5 miljard euro), te kopen in aanvulling op de 42 jets die al in bestelling zijn uit een ander defensieprogramma.

Japan heeft in totaal 214 miljard euro (27,47 biljoen yen uitgetrokken voor militair materieel in de komende vijf jaar. Dat is 6,4 procent meer dan in het vorige programma. Ook wordt er stevig geïnvesteerd in cyberoorlogsvoering.

