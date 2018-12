Een rechter in El Salvador heeft maandag een vrouw vrijgesproken die was aangeklaagd voor poging tot moord op haar net geboren baby, die ze had gekregen nadat ze was verkracht door haar stiefvader.

De twintigjarige Imelda Cortez had daarvoor achttien maanden in de gevangenis gezeten op beschuldiging van moord onder de strenge antiabortuswetten van het land.

Cortez bracht het kind ter wereld in een wc en verloor het bewustzijn wegens zware bloedingen. Volgens de aanklagers had ze haar zwangerschap verborgen gehouden omdat ze van plan was de zuigeling na de geboorte om te brengen door het in het toilet te werpen.

De rechter bepaalde dat ze niet heeft geprobeerd haar kind te doden. De stiefvader van de vrouw is gearresteerd en is nog in afwachting van zijn berechting. Hem hangt een straf van twintig jaar cel boven het hoofd.

El Salvador heeft een van de allerstrengste wetten tegen abortus. Ook tegen vrouwen die assisteren bij een abortus worden strenge straffen geëist. Volgens een actiegroep zitten in het land 22 vrouwen straffen uit die oplopen tot 35 jaar wegens moord door een abortus.

