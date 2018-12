Voor de zoveelste maal tijdens het presidentschap van Donald Trump dreigt een 'shutdown'. De Democraten gaan niet akkoord met een begroting waarin geld is vrijgemaakt voor zijn Mexicaanse grensmuur. Wat is een shutdown en wat kunnen de gevolgen zijn?

Bij een shutdown moeten delen van de Amerikaanse overheid op slot.

Als het Congres niet instemt met de begroting die het Witte Huis heeft opgesteld, moet een groot deel van de federale overheid tijdelijk 'dicht'. Ambtenaren kunnen dan officieel niet meer betaald worden, omdat de overheid geen geld mag uitgeven. Nationale parken en grote toeristische attracties sluiten bijvoorbeeld hun deuren. Naar schatting zitten zo’n kleine miljoen ambtenaren hierdoor thuis tijdens een shutdown. De ambtenaren krijgen overigens alsnog hun loon als de overheid weer 'open' gaat.

Diensten die cruciaal zijn om het openbare leven draaiende te houden, zoals militairen, gevangenisbewaarders, grensbewaking, postbezorgers of de luchtverkeersleiding (die ook onder de overheidsambtenaren valt), werken gewoon door.

Mocht het vrijdag tot een shutdown komen, dan zou dat betekenen dat grofweg een derde van de federale ambtenaren rond de feestdagen geen loon krijgt uitbetaald.

Een federale shutdown komt maar zelden voor.

De laatste keer dat het gebeurde voordat Trump in het Witte Huis zat, was in september 2013. De Republikeinen wilden toen niet instemmen met de uitgaven voor Obamacare, het grote verzekeringsplan waarmee president Barack Obama ervoor zorgde dat zeker twintig miljoen onverzekerden voortaan wel verzekerd waren. Na twee weken van koehandel en een paar aanpassingen gingen de Republikeinen wel akkoord.

De laatste president voor Obama die op deze manier met het Congres botste was Bill Clinton. Deze worstelde in 1995 met het feit dat de Republikeinen in het Congres een meerderheid hadden, wat tot twee shutdowns in twee maanden leidde.

Onder Trump is er inmiddels tweemaal een shutdown geweest.

De Democraten in de Senaat en het Witte Huis botsten in januari en februari 2018 tweemaal over de begroting die Trump voorstelde. De eerste shutdown duurde ruim drie dagen, de tweede duurde negen uur.

Beide partijen gaven elkaar de schuld van de shutdown. De Democraten wilden aan hun goedkeuring van het budget de bescherming van 'Dreamers' koppelen, illegale immigranten die als kind naar de VS kwamen. Zij zouden op basis van een regeling van Obama een verblijfsvergunning moeten krijgen.

De Republikeinen drongen aan op een verhoging van de defensiebudgetten. In dit budget was onder meer een eerste bijdrage voor de muur van Trump opgenomen.

Uiteindelijk werd de tweede shutdown opgelost doordat er in de begroting iets meer ruimte werd gemaakt voor sociaal beleid. De Democraten stemden in met iets meer geld voor defensie. De kwestie van de 'Dreamers' werd niet beslecht (en is dat nog steeds niet).

Het is onduidelijk hoelang een shutdown duurt.

Een shutdown is tot nu toe 21 maal voorgekomen in de Amerikaanse geschiedenis. Er is geen vaste periode te noemen dat deze impasse voortduurt; soms diende zich na een paar weken een oplossing aan, soms pas na maanden.

De enige manier om een shutdown te beëindigen is als er alsnog een budgetplan door het Congres komt. Hiervoor moeten Democraten, Republikeinen én het Witte Huis overeenstemming bereiken.

Wat is dit maal de inzet van de shutdown?

De discussie gaat nog steeds over de muur. Vóór vrijdagavond (Amerikaanse tijd) moeten Witte Huis, Republikeinen en Democraten in Senaat en Huis van Afgevaardigden overeenstemming bereiken over het budget voor volgend jaar.

De Democraten weigeren akkoord te gaan met de financiering van de door Trump zo begeerde grensmuur die zij niet willen en waar ze nut noch noodzaak van inzien. De president heeft in de begroting 5 miljard uitgetrokken voor de realisering van de grensmuur. "We moeten Trump niet laten dreigen en traineren om toch zijn zin te krijgen met zijn plan waarvan zelfs de Republikeinen weten dat het op alle fronten niet deugt", aldus Chuck Schumer, de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden.

Met de 'nucleaire optie’ kunnen de regels worden aangepast.

In principe zijn voor grote besluiten, zoals een begroting, zestig stemmen nodig in de Senaat.

Door het gebruiken van de zogenoemde 'nucleaire optie' kunnen de regels tijdelijk worden aangepast zodat er maar 51 stemmen nodig zijn om een plan erdoorheen te drukken. De Republikeinen deden dit eerder toen zij hun oerconservatieve kandidaat voor het Hooggerechtshof, Neil Gorsuch, aangesteld wilden krijgen.

Het is echter een achterdeurtje dat door de meeste politici wordt veracht omdat dit soort 'spelletjes' met de regels het vertrouwen in de politiek bij de bevolking flink aantast. Bovendien zal het uitspelen van deze kaart in dit belangrijke onderwerp de kloof tussen Democraten en Republikeinen én in de Amerikaanse samenleving nog verder verdiepen.

Republikeinse politici die met pensioen gaan, laten het afweten bij het stemmen.

In theorie hebben de Republikeinen die meerderheid nog in beide organen; de nieuwe samenstelling die bij de verkiezingen in november van kracht werd, wordt pas op 3 januari geïnstalleerd. Toch is een meerderheid van de Republikeinen alles behalve zeker.

Veel Republikeinen in Washington die met pensioen gaan of die niet herkozen zijn, hebben geen zin meer om naar het Huis te komen om te stemmen, meldt The New York Times. Zij hebben genoeg van de anarchie die in Washington domineert sinds Trump president is geworden.

De kans dat zij het laten afweten bij de stemming over de nieuwe begroting, is zeer reëel. Het gaat om een aanzienlijk aantal politici; 28 Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden gaan met pensioen. En 21 partijgenoten keren niet terug omdat zij werden verslagen door Democraten.

Er zijn nog meer dwarsliggers, die Trump onder meer zijn houding inzake Khashoggi verwijten.

Hoewel het merendeel van de Republikeinen zich ondanks alles nog steeds achter Trump schaart, zijn er wel degelijk een paar dwarsliggers die gaan weigeren in te stemmen met de begroting, inclusief de zo betwiste muur. Een belangrijke splijtzwam voor een aantal politici is de houding van Trump inzake de moord op Khashoggi.

Hoewel de CIA duidelijk stelt dat de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman achter het afslachten van de journalist zit, weigert Trump zijn geliefde zakelijke partner Saoedi-Arabië te veroordelen of zelfs maar af te vallen. De Republikeinse senator Lindsay Graham heeft zelfs gezegd geen enkele wet van Trump meer goed te keuren zolang de president Bin Salman en Saoedi-Arabië niet veroordeelt.

