Bij het gebouw van de Griekse televisiezender Skai in Athene heeft zich een zware explosie voorgedaan. De aanslag was eerder in de nacht van zondag op maandag telefonisch aangekondigd bij twee andere televisiestations. Er zijn geen gewonden gevallen.

Skai is een van de grootste televisiestations in Griekenland. Alle zes verdiepingen van het bijna volledig glazen kantoorgebouw raakten beschadigd.

Volgens mediaberichten zou de ontploffing, die rond 2.35 uur plaatsvond, zijn veroorzaakt door ongeveer 5 kilo explosief materiaal.

Minister Olga Gerovassili, die over de veiligheid van burgers gaat, heeft tegen Skai gezegd dat de aanval gericht was op de democratie. Ze benadrukt hierbij dat de democratie beschermd is en daardoor niet in het geding is.

Politie zoekt naar daders

De politie zoekt met antiterrorismeteams naar de daders. De verdenking gaat uit naar Griekse links-extremisten. Volgens de politie hebben die in het verleden vergelijkbare explosieven gebruikt. Het is nog niet duidelijk wie precies achter de bomaanslag zit.

Het kantoor van Skai staat in het zuidwesten van de Griekse hoofdstad.

