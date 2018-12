Een homoseksuele man in Singapore mag van het hooggerechtshof zijn biologische zoon adopteren. Het kind werd geboren met behulp van ivf en een draagmoeder in de Verenigde Staten.

Een lagere rechtbank oordeelde vorig jaar dat adoptie niet mogelijk was, want in het land mogen alleen getrouwde koppels gebruikmaken van ivf. Daarnaast is draagmoederschap niet toegestaan.

Seks tussen homoseksuele mannen is in Singapore verboden. Mannen die zich niet aan deze wet houden, kunnen een maximale celstraf van twee jaar krijgen. In de praktijk wordt bijna niemand hiervoor vervolgd.

De Singaporees die de rechtszaak had aangespannen, besloot vanwege de situatie in zijn eigen land een draagmoeder in de Verenigde Staten te zoeken. De man, die arts is en een relatie heeft, betaalde een vrouw 200.000 dollar (ruim 175.000 euro) voor het draagmoederschap.

Het hof oordeelde maandag dat adoptie in het voordeel is van het welzijn van het kind. De jongen, die inmiddels vier of vijf jaar oud is, heeft op dit moment alleen de Amerikaanse nationaliteit.

