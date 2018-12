Ondanks afspraken die tijdens de vredesbesprekingen in Zweden gemaakt zijn over een staakt-het-vuren, is er afgelopen dagen hevig gevochten in de Jemenitische havenstad Hodeidah. De strijdende partijen en de Verenigde Naties (VN) laten weten het bestand een paar dagen uit te stellen.

Het staakt-het-vuren ging donderdag, op de laatste dag van de vredesbesprekingen, direct in. Een dag later werden er luchtaanvallen en confrontaties gemeld tussen de regeringstroepen en de Houthi-rebellen, waarbij aan beide kanten meerdere doden en gewonden vielen.

De VN en Jemenitische ambtenaren hebben zondag laten weten dat ze het staakt-het-vuren zullen uitstellen en dat de partijen pas vanaf dinsdag hun wapens moeten neerleggen. Het zou namelijk twee tot drie dagen dagen duren voordat de nieuwe orders zijn doorgegeven aan de troepen.

De VN-gezant voor Jemen Martin Griffiths heeft er bij beide partijen op aangedrongen het bestand te respecteren. Er is afgesproken dat alle gewapende troepen zich volledig moeten terugtrekken binnen 21 dagen. Ook is er een VN-waarnemingsmissie aangesteld, die in Jemen zal toezien op het staakt-het-vuren.

'Schending van bestand veroorzaakt nog meer voedseltekorten'

De twee strijdende partijen zijn al vier jaar verwikkeld in een oorlog, die aan zeker 10.000 burgers het leven heeft gekost. Meer dan 22 miljoen Jemenieten hebben hulp nodig en voor ongeveer 8 miljoen inwoners dreigt de hongerdood.

De havenstad Hodeidah is de op drie na grootste stad van het land. Via de haven komt 80 procent van de hulpgoederen binnen, zoals voedsel, brandstof en medicijnen. De Houthi-rebellen hebben de macht in de stad, maar regeringstroepen gesteund door Saoedi-Arabië vechten hiertegen.

De secretaris-generaal van de VN António Guterres heeft gewaarschuwd dat wanneer het staakt-het-vuren in Hodeidah wordt geschonden, de ernstige voedseltekorten in het land verder zullen oplopen.

