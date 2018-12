Bij een grote explosie in een restaurant in Sapporo in het noorden van Japan zijn zondag tientallen mensen gewond geraakt. Meerdere gebouwen zouden zijn ingestort. De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk.

De explosie vond plaats rond 20.30 uur in het district Hiragishi. Op beelden is te zien dat de explosie een grote ravage heeft achtergelaten en verschillende gebouwen in puin liggen.

Op de videobeelden is te zien hoe ten minste één gebouw nog in brand staat. Brandweermannen probeerden het vuur te blussen.

Omstanders roken gaslucht

Volgens The Japan Times verkeert vooralsnog één persoon in kritieke toestand. Verschillende mensen moesten naar het ziekenhuis. Ooggetuigen zouden een gaslucht hebben geroken voor de explosie plaatsvond.

Verschillende ramen van nabijgelegen gebouwen braken door de kracht van de klap. De politie houdt omstanders op afstand uit angst voor meer explosies.

