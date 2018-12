Door het overlijden van een zevenjarige meisje uit Guatemala in een opvangcentrum van de Amerikaanse grenspolitie, is het asielbeleid van de Verenigde Staten onder vuur komen te liggen.

Aan de grens vonden zaterdag protesten plaats tegen het Amerikaanse asielbeleid. Mensenrechtenorganisaties hebben opnieuw kritiek geuit, omdat ze stellen dat de omstandigheden in opvangcentra slecht zijn.

De familieleden van het meisje wijzen in een verklaring niet naar de grenspolitie. Wel riepen zij op tot grondig onderzoek naar het voorval. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid heeft al zo'n onderzoek beloofd.

Volgens de familie was het meisje gezond en had ze voldoende gegeten en gedronken. De familie ontkent daarmee eerdere berichten in de media dat het meisje uitgeput en uitgedroogd was door haar lange reis van Guatemala via Mexico naar de Amerikaanse grens.

Wel uit de familie kritiek op hoe de grenspolitie is omgegaan met de dood van het meisje. Haar vader zou een Engelstalig formulier hebben ondertekend over de gezondheidstoestand van zijn dochter. "Het is niet juist dat de overheid ze formulieren laat ondertekenen in een taal die ze niet begrijpen", zei de advocaat van de familie zaterdag.

'Meisje verbleef al acht uur in opvangcentrum'

Het meisje maakte met haar vader deel uit van een groep van 163 migranten die illegaal de grens waren overgestoken tussen Mexico en de Verenigde Staten.

Volgens The Washington Post verbleef het meisje al acht uur in een opvangcentrum van de grenspolitie in Lordsburg, in de staat New Mexico, toen ze stuiptrekkingen kreeg. Ze overleed later in het ziekenhuis.

De doodsoorzaak wordt nog onderzocht.

