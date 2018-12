In Portugal is zaterdagavond een traumahelikopter met vier mensen aan boord neergestort in het bergachtige gebied in de buurt van de stad Porto. De nationale hulpdienst INEM gaat ervan uit dat alle vier inzittenden zijn omgekomen.

Aan boord van de traumahelikopter, onderdeel van de INEM, zaten twee piloten, een arts en een verpleegkundige. Nadat een 76-jarige patiënt met hartklachten was vervoerd naar een ziekenhuis in Porto, kwam de helikopter in slecht weer terecht.

Tweehonderd reddingswerkers gingen op zoek naar de helikopter. In de nacht van zaterdag op zondag is het wrak aangetroffen.

De havenstad Porto is de tweede stad van Portugal en ligt in het noordwesten van het land.

