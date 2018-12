De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag het vertrek van zijn minister van Binnenlandse Zaken aangekondigd. Volgens de Republikein vertrekt minister Ryan Zinke nog voor het einde van dit jaar.

"Ryan heeft veel bereikt tijdens zijn ambtstermijn en ik wil hem bedanken voor zijn dienst aan de Verenigde Staten", schrijft Trump in zijn aankondiging op Twitter. In de tweet wordt geen reden voor het vertrek genoemd.

Verder meldt de president dat Zinke's opvolger volgende week bekend wordt gemaakt. Het is niet duidelijk of de politicus zelf aftreedt of is ontslagen. Volgens Bloomberg heeft de 51-jarige Zinke zelf besloten om zijn functie neer te leggen.

Zinke, die bijna twee jaar minister was in Trumps kabinet, kwam onder druk te staan vanwege zijn gebruik van beveiligingsgegevens, gecharterde vluchten en een transactie in onroerend goed. Er is een gerechtelijk onderzoek ingesteld naar mogelijke belangenverstrengeling.

Ryan Zinke, de minister van Binnenlandse Zaken (Foto: AFP).

