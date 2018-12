De Franse politie heeft zaterdagochtend tijdens preventieve controles in en rond Parijs rond het middaguur zeker 72 'Gele Hesjes' opgepakt. Vorige week rond die tijd waren dat er al meer dan vijfhonderd. Bij een wegblokkade bij de Belgische grens kwam een automobilist om het leven.

Het is de vijfde zaterdag op rij dat in Frankrijk wordt gedemonstreerd. Volgens de Franse tv-zender BFMTV is de sfeer in Parijs zaterdag rustiger dan vorige week, toen een betoging gepaard ging met geweld.

In Parijs waken zaterdag ongeveer achtduizend agenten over de veiligheid. Ook worden er veertien pantservoertuigen ingezet. De hoofdstedelijke politie vreest dat gewelddadige relschoppers zich weer bij de betogers zullen aansluiten. In heel Frankrijk zijn 69.000 agenten ingezet, tegenover 89.000 een week geleden. Vorige week werden meer dan zeventienhonderd mensen gearresteerd.

Mensen in heel Frankrijk protesteren al meer dan een maand lang in gele vesten uit onvrede over het beleid van president Emmanuel Macron. Het is onduidelijk hoe heftig de protesten dit keer zullen zijn. Macron is zijn boze landgenoten inmiddels tegemoetgekomen. Hij beloofde onder meer een stijging van het minimumloon.

Meerdere protesten zijn uit de hand gelopen. Een automobilist kwam vrijdag om het leven gekomen toen hij bij een blokkade van de 'Gele Hesjes' achterop een vrachtwagen reed bij het Belgische plaatsje Erquelinnes, vlak bij de Franse grens.

De demonstranten hadden de wegversperring opgezet langs de grens waardoor een lange rij vrachtwagens stilstond. De automobilist reed in op de achterste vrachtwagen. Het is de zevende persoon die om het leven komt bij een demonstratie van de 'Gele Hesjes'.

Regering riep eerder op niet te demonstreren

Donderdag vroeg de Franse regering de 'Gele Hesjes' niet te protesteren in verband met de dodelijke aanslag op de kerstmarkt van de Franse de stad Straatsburg. Destijds was de zoektocht naar de schutter nog gaande, maar inmiddels is de verdachte gedood door de politie.

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire noemde de protesten eerder een ramp voor de Franse economie. Zo bleven veel winkels in Parijs uit voorzorg dicht en kwamen er minder toeristen naar Frankijk.