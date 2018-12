De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdagavond op Twitter Mick Mulvaney benoemd tot waarnemend stafchef van het Witte Huis. Hij vervangt John Kelly, die volgens de president aanblijft tot het einde van het jaar.

De 51-jarige Mulvaney staat momenteel aan het hoofd van de dienst management en budget (OMB). Deze dienst valt onder het Executive Office of the President of the United States, het bureau dat de president steunt bij zijn of haar werkzaamheden als staatshoofd. Aan het hoofd van deze uitvoerende dienst staat de stafchef.

Een medewerker van het Witte Huis zei dat Trump de oud-senator Mulvaney heeft gekozen wegens diens politieke ervaring en omdat hij hem "aardig" vindt. "Ze kunnen met elkaar overweg." Volgens de medewerker is de benoeming voor onbepaalde tijd. "Hij is de waarnemend stafchef en dat betekent dat hij de stafchef is."

Met de keuze voor Mulvaney komt een eind aan de chaotische zoektocht naar de opvolger van Kelly. Trump maakte deze maand bekend dat die generaal buiten dienst het veld ruimt als zijn stafchef, maar had nog geen opvolger geregeld. Meerdere kandidaten bleken vervolgens geen belangstelling te hebben.

De president noemde zijn afzwaaiende stafchef Kelly een "ware patriot" en bedankte hem voor zijn diensten via Twitter. Kelly had sinds de zomer van 2017 de leiding over de dagelijkse staf van Trump. Hij verving destijds Reince Priebus, die ontslag had genomen.

Relatie Kelly en Trump al enkele maanden bekoeld

Volgens Amerikaanse media was de relatie tussen Kelly en Trump de afgelopen maanden verslechterd. De twee zouden elkaar de laatste tijd amper nog spreken. Kelly zou Trump meerdere keren een "idioot" hebben genoemd en hebben gezegd dat hij de enige was die het land verdedigde tegen een ramp.

De stafchef heeft nauw contact met de president en geldt daarom als een van de belangrijkste posities in het Witte Huis. Doorgaans bepaalt de stafchef bijvoorbeeld wie de president mag bezoeken.

