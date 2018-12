Een vierde persoon is overleden na de aanslag bij de kerstmarkt in de Franse stad Straatsburg, meldt een aanklager in Parijs vrijdag. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt.

De politie in Frankrijk is nog altijd aan het onderzoeken of Chérif Chekatt mogelijke medeplichtigen heeft gehad die hem hebben geholpen bij het uitvoeren van de aanslag. De 29-jarige schutter werd donderdagavond in een vuurgevecht met agenten gedood in de wijk Plaine des Bouchers.

Chekatt zou dinsdagavond het vuur hebben geopend op omstanders. Vier van hen zijn overleden en vier personen liggen gewond in het ziekenhuis.

Er zitten nog zeven mensen vast in verband met de zaak. Onder hen zijn de ouders en twee broers van Chekatt. Twee personen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!