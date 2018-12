De Duitse politie is met speurhonden en helikopters op zoek naar een of meer daders van enkele steekpartijen waardoor drie vrouwen donderdagavond zwaargewond raakten. De Duitse media melden dat de slachtoffers niet meer in levensgevaar verkeren.

De steekpartijen vonden dicht bij elkaar plaats en de politie houdt er rekening mee dat het om dezelfde dader of daders gaat. Er is nog niemand aangehouden. De politie heeft volgens lokale media geen aanwijzingen dat het om terrorisme gaat.

Het eerste slachtoffer was een 56-jarige vrouw, die rond 19.30 uur door een man in haar bovenlichaam werd gestoken. Zij onderging in het ziekenhuis een spoedoperatie.

Kort voor 23.00 uur stak een man in op een 26-jarige vrouw. Vlak daarna werd een vrouw van 34 jaar neergestoken. Beide vrouwen raakten levensgevaarlijk gewond, maar waren vrijdagochtend niet meer in levensgevaar.

De politie waarschuwt bewoners van de regio rond Neurenberg voorzichtig te zijn, omdat de dader nog rondloopt en waarschijnlijk nog steeds bewapend is. De politie is met extra agenten aanwezig in de stad.

