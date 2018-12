Een zevenjarig meisje uit Guatemala is aan uitputting en uitdroging overleden, terwijl de Amerikaanse grenspolitie haar vasthield. Het meisje maakte met haar vader deel uit van een groep van 163 migranten die illegaal de grens tussen Mexico en de VS was overgestoken.

Volgens The Washington Post verbleef het meisje al acht uur in een opvangcentrum van de grenspolitie in Lordsburg, in de staat New Mexico, toen ze stuiptrekkingen kreeg. Haar lichaamstemperatuur was meer dan 40 graden. Ze werd overgebracht naar een ziekenhuis in El Paso, waar ze uiteindelijk overleed.

Normaliter worden migranten bij binnenkomst in opvangcentra medisch onderzocht en krijgen zij voedsel en water. Of dat ook nu is gebeurd, is niet bekend. De krant citeert uit een verklaring van de U.S. Customs and Border Protection. Daaruit blijkt dat het meisje volgens getuigen al verschillende dagen niets gegeten of gedronken had.

Burgerrechtenorganisaties hebben veel kritiek op de omstandigheden in de opvangcentra. De laatste maanden worden de centra overspoeld door gezinnen met kinderen die asiel zoeken in de Verenigde Staten.

