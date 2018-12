Federale aanklagers in New York zijn gestart met een onderzoek naar de inauguratiecommissie van de Amerikaanse president Donald Trump. Ze gaan controleren of het door de commissie ingezamelde recordbedrag van 107 miljoen dollar (ruim 94 miljoen euro) juist besteed is.

Een deel van dat geld zou op onrechtmatige wijze zijn uitgegeven, zeggen bronnen tegen The Wall Street Journal. In het onderzoek wordt uitgezocht of een aantal donoren geld ter beschikking stelde, in ruil voor toezeggingen op het gebied van beleid of voor toegang tot de nieuwe president en regering.

In een reactie op het nieuws laat een advocaat van Trump weten dat de president niet betrokken was bij zijn inaugurele commissie. "Het laatste waar een presidentskandidaat tijd voor heeft, is fondsen werven voor zijn inauguratie", aldus Rudy Giuliani.

Ook Sarah Sanders, woordvoerder van het Witte Huis, zegt dat de inauguratie niets te maken had met Trump. "De president was het meest betrokken bij zijn inauguratie op het moment zelf. Dat hij erbij was, zijn hand opstak en de eed aflegde", aldus Sanders.

Het onderzoek kwam aan het rollen nadat documenten van Trumps voormalige advocaat, Michael Cohen, in beslag waren genomen tijdens een ander onderzoek. Cohen werd woensdag veroordeeld tot drie jaar celstraf, omdat hij zwijggeld zou hebben betaald aan vrouwen die zeggen affaires met Trump te hebben gehad.

