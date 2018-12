De Amerikaanse Senaat heeft donderdag een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot het beëindigen van alle Amerikaanse militaire steun voor de door Saoedi-Arabië geleide coalitie die meevecht in de oorlog in Jemen.

56 senatoren stemden voor het aannemen van de resolutie, 41 tegen.

Aanleiding voor het besluit is het lot van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi, die op 2 oktober werd vermoord in het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanboel.

Ook namen de senatoren een tweede resolutie aan, dit keer unaniem, waarin wordt gesteld dat de Saoedische kroonprins Mohammad Bin Salman verantwoordelijk is voor de moordaanslag. De Senaat roept Saoedi-Arabië op alle betrokkenen te vervolgen.

De VS voorziet de Saoedische coalitie in Jemen van inlichtingen, laat Saoedische straaljagers in de lucht bijtanken en levert militair advies.

Het is de eerste keer dat een kamer van het Amerikaanse Congres gebruikmaakt van de zogeheten War Powers Act. Die werd na de Vietnamoorlog aangenomen om de bevoegdheid van een president om Amerikaanse troepen zonder toestemming van het parlement in te zetten bij (mogelijke) conflicten.

Resolutie is gevoelige klap voor Trump

De resolutie is nog geen wet, maar is desondanks een gevoelige klap voor de Amerikaanse president Donald Trump. Die benadrukte in de afgelopen weken dat niet kan worden bewezen dat Bin Salman achter de moord zat - hoewel de Amerikaanse veiligheidsdiensten daar wel van uitgaan.

Zelfs als de kroonprins schuldig is, zijn de handelsbetrekkingen tussen de VS en Saoedi-Arabië te belangrijk om die conclusie navolging te geven, aldus Trump.

