De Franse politie heeft een vijfde persoon aangehouden in verband met de zoektocht naar de hoofdverdachte van de terroristische aanslag van dinsdag in Straatsburg. Het gaat volgens justitie in Parijs om een 39-jarige vriend van hoofdverdachte Chérif Chekatt.

Deze had een nauwe band met de beroepscrimineel Chekatt en zat eerder samen met hem in de cel. Chekatt zou voor hij dinsdag op voorbijgangers in het centrum van Straatsburg schoot bij deze vriend hebben overnacht in Lingolsheim, ten zuidwesten van de stad. Eerder pakte de politie de ouders en twee broers van Chekatt op.

Een grote groep veiligheidshandhavers verzamelde zich donderdag rond 16.00 uur in de wijk Neudorf, 1,5 kilometer ten zuiden van het stadscentrum, waar de aanslagpleger na zijn daad werd afgezet door een taxi. De omgeving is afgesloten.

Een team van de Franse antiterreureenheid doorzocht verschillende huizen in een straat. Er zijn nog geen aanwijzingen dat de verdachte is gelokaliseerd. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, probeert de politie "twijfels weg te nemen" in de zoektocht.

De autoriteiten hebben Chekatt aangemerkt als hoofdverdachte. De 29-jarige is de afgelopen jaren 27 keer veroordeeld voor onder meer diefstal. Hij zat vast in onder meer Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. De Duitse politie helpt intensief mee met de zoektocht. Zo wordt onder meer de grensovergang strak gecontroleerd.

Na de aanslag raakte de verdachte waarschijnlijk gewond na een vuurgevecht met de politie. De autoriteiten hebben een beeltenis van Chekatt verspreid. Hij stond al geregistreerd als potentieel veiligheidsrisico. Vermoedelijk is de man geradicaliseerd in de gevangenis.

Dodental gestegen naar drie

Eerder op de dag steeg het dodental van de aanslag naar drie, nadat een van de gewonden bezweek aan de verwondingen.

De kerstmarkt van Straatsburg, die als een trekpleister voor toeristen geldt, bleef ook op donderdag gesloten.

De 28 EU-leiders hebben donderdagmiddag op hun top in Brussel een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslag. "Europa denkt aan de slachtoffers van Straatsburg en hun families. We zijn verenigd tegen het terrorisme", twitterde de Franse president Emmanuel Macron vanuit Brussel.

