De Jemenitische regering en de Houthi-rebellen zijn het eens geworden over een wapenstilstand in de belangrijke havenstad Hodeidah, meldt de secretaris-generaal van de Verenigde Naties donderdag.

Secretaris-generaal António Guterres was donderdag bij het vredesoverleg tussen de partijen in Zweden. De besprekingen, die vorige week donderdag waren begonnen, worden momenteel afgerond.

De overeenkomst over Hodeidah, waar het merendeel van de hulp- en commerciële goederen aan het land arriveert, bestaat verder uit de inzet van neutrale troepen en het opzetten van humanitaire corridors. De regering en de Houthi's komen in januari opnieuw bijeen om het politieke kader te bespreken, aldus Guterres.

De regering, die hulp krijgt van een Saoedische coalitie, en de door Iran gesteunde Houthi's zullen volgens Guterres beiden terugtrekken uit Hodeidah. De lokale autoriteiten krijgen de controle over de stad. Momenteel hebben de rebellen het grootste gedeelte van de oostelijke havenplaats in handen.

Verdere details over de afspraak zijn donderdag niet bekendgemaakt. De uitkomsten van het vredesoverleg worden vrijdag gedeeld met de VN-Veiligheidsraad, aldus de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken.

Meer afspraken gemaakt in Zweden

Eerder was al overeenstemming bereikt over heropening van de luchthaven van de hoofdstad Sanaa en het herstarten van de olie-export in het door oorlog verscheurde land.

In aanloop naar de besprekingen werd bekendgemaakt dat er een gevangenenruil zal plaatsvinden. Over hoeveel personen het gaat, is niet bekend. De partijen hebben lijsten met namen van in totaal vijftienduizend gevangenen uitgewisseld.

Jemen wordt sinds 2014 geteisterd door geweld. Door de burgeroorlog kampen vele miljoenen inwoners met het land niet alleen met armoede, maar ook met een groot voedseltekort.

