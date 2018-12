Het parlement van Vlaanderen heeft een verbod op roken in een auto in het bijzijn van kinderen goedgekeurd. De boete kan oplopen tot 1.000 euro.

De Vlaamse minister van Omgeving Joke Schauvliege had het plan al langer, schrijft VTM Nieuws donderdag. Op federaal vlak kwam het er niet van, waarop Schauvliege zelf werk maakte van het verbod.

Wie in zijn auto rookt in het bijzijn van kinderen tot zestien jaar, riskeert binnenkort een boete. Het verbod geldt ook voor elektronische sigaretten.

Het is niet het eerste land of gebied waar een dergelijk verbod geldt. Onder meer in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en in verschillende Amerikaanse staten is het verboden om in een auto te roken als er ook kinderen in de wagen zitten.

In Nederland is er geen vergelijkbaar verbod, hoewel artsen eerder pleitten voor een dergelijke maatregel. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat aan RTL Nieuws weten dat daar ook geen plannen voor zijn. Het zou moeilijk te controleren zijn.