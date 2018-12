De Franse regering vraagt de 'Gele Hesjes' zaterdag niet te protesteren. De oproep wordt gedaan vanwege de dodelijke aanslag in Straatsburg eerder deze week. Donderdag is het dodental van die aanval gestegen naar drie.

In het kort Franse regering vraagt 'Gele Hesjes' niet te protesteren na aanslag

Autoriteiten zoeken nog naar verdachte van aanslag Straatsburg

Dodental van schietpartij op kerstmarkt gestegen naar drie

De 'Gele Hesjes' mogen protesteren, benadrukt regeringswoordvoerder Benjamin Griveaux in een uitzending van C News, maar hij stelt dat hun klachten zijn gehoord en beantwoord door de regering, die aan een aantal eisen heeft voldaan.

Griveaux noemt het verzoek van de regering "redelijk" en vraagt mensen "verantwoordelijk" te handelen na de aanslag in Straatsburg, een stad in het noordoosten van Frankrijk. Naast een grote zoekactie naar de dader, is er sindsdien ook extra beveiliging op straat en bij de grenzen.

De zegsman wijst erop dat de handhavings- en veiligheidsdiensten vanwege de protesten in de afgelopen periode massaal zijn ingezet. Volgens hem is het beter als de 'Gele Hesjes' thuisblijven, zodat de diensten niet opnieuw massaal moeten uitrukken vanwege de protesten.

'Gele Hesjes' protesteren al weken

De 'Gele Hesjes' protesteren al zo'n vijf weken in Frankrijk. In eerste instantie waren de protesten gericht tegen de stijging van belasting op brandstof, maar inmiddels is de focus verschoven naar het beleid van de regering van president Emmanuel Macron.

Meerdere protesten zijn de afgelopen weken uit de hand gelopen. Vooral op de zaterdagen, de wekelijkse hoogtepunten van de betogingen, werden veel 'Gele Hesjes' opgepakt en vielen er gewonden. Ook werden onder meer auto's en winkelpanden beschadigd.

In de nacht van woensdag op donderdag is een zesde persoon door een demonstratie van 'Gele Hesjes' om het leven gekomen. Deze 23-jarige persoon werd in Avignon aangereden door een vrachtwagen. De 26-jarige bestuurder is aangehouden door de politie.

Man opent vuur op kerstmarkt

De oproep van de Franse regering volgt na de aanslag in Straatsburg dinsdagavond, waarbij bezoekers van een kerstmarkt werden beschoten. Het dodental van de aanslag is donderdag gestegen naar drie, nadat een van de gewonden is bezweken aan de verwondingen.

Na de schietpartij raakte de schutter zelf gewond door een confrontatie met de politie. Hij is ontkomen. De Franse autoriteiten zijn donderdag nog massaal op zoek naar de schutter. Zij denken dat het om de 29-jarige Cherif Chekatt gaat.

Mensen die informatie over de man hebben, zijn door de autoriteiten verzocht contact op te nemen. Verder wordt geadviseerd voorzichtig te doen. "Gevaarlijk persoon, grijp zelf niet in", staat in het opsporingsbericht.

