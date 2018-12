American Media Inc (AMI), de uitgever van diverse tabloids zoals National Enquirer en US Weekly, heeft bekend het voormalige Playboy-model Karen McDougal 150.000 dollar te hebben betaald. Zij kreeg dit geld om te zwijgen over haar vermeende affaire met president Donald Trump.

De bekentenis is onderdeel van een deal die het bedrijf heeft gesloten met federale aanklagers in New York. Die doen onderzoek naar niet opgegeven betalingen die Trump tijdens zijn campagne zou hebben gedaan.

De uitgever heeft beloofd mee te werken aan het onderzoek en informatie te delen. In ruil daarvoor wordt het bedrijf niet vervolgd voor mogelijke criminele activiteiten.

AMI-topman David Pecker heeft toegegeven in augustus 2015 een ontmoeting te hebben gehad met Michael Cohen, op dat moment de persoonlijke advocaat van Trump.

Pecker werd gevraagd negatieve verhalen over het verleden van Trump de kop in te drukken. Zijn team was bang dat verhalen over zijn affaires de uitslag negatief zouden beïnvloeden.

Verklaring van uitgeverij ondersteunt bekentenis Cohen

De verklaring van Pecker, die lang bevriend met Trump is, ondersteunt vermoedelijk de verklaringen die Cohen eerder aflegde.

De oud-advocaat van Trump beloofde vorig jaar in ruil voor strafvermindering mee te werken aan twee grote onderzoeken. Het gaat om een onderzoek naar de betalingen van Trump en een onderzoek van openbaar aanklager Robert Mueller naar de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Cohen werd eerder deze week tot drie jaar celstraf veroordeeld, onder meer vanwege fraude en het doen van illegale betalingen.

Advocaten Trump zeggen dat het om privébetalingen gaat

Cohen stelde onder meer dat hij McDougal en Stormy Daniels had betaald om te voorkomen dat zij naar buiten zouden treden met bekentenissen over hun affaires met Trump.

Daarmee wilde hij een negatieve invloed op de verkiezingsuitslag voorkomen. De transacties zijn niet in de boeken van het campagneteam beland, terwijl dat wel verplicht is.

McDougal stelde eerder het hele verhaal over de affaire aan AMI te hebben verteld, maar dat de uitgever op het laatste moment toch heeft afgezien van publicatie.

Trump heeft de affaires altijd ontkend. Zijn advocaten stellen dat de het "persoonlijke betalingen" betrof die niets met de verkiezingen te maken zouden hebben gehad.

