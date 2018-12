De Braziliaanse politie is een onderzoek begonnen naar een beroemde 'wonderdokter' die wordt verdacht van seksueel misbruik. In minder dan een week tijd hebben 258 vrouwen de man beschuldigd.

João Teixeira de Faria werd internationaal bekend toen Oprah Winfrey in 2013 in een van haar televisieprogramma's aandacht aan hem besteedde. Ook oud-presidenten en topmodel Naomi Campbell zouden zich door hem hebben laten behandelen.

De 76-jarige Braziliaan, die zichzelf 'João van God' noemt, zou met alleen zijn handen en zonder verdoving levensreddende operaties uitvoeren. In het stadje Abadiania, niet ver van hoofdstad Brasilia, leidt hij een "spiritueel hospitaal".

Afgelopen vrijdag vertelden enkele vrouwen, onder wie de Nederlandse choreografe Zahira Lieneke Mous, op televisie dat zij door de 'wonderdoener' zijn verkracht. Sindsdien regent het aanklachten tegen hem.

Ze kwam bij hem terecht na een tip van een vriendin. Ze wilde hulp zoeken voor haar trauma's, zegt ze tegen NRC. "Ik had op mijn achtste een seksueel traumatische ervaring en ben op mijn negentiende verkracht. Geen enkele reguliere therapie had tot dan toe geholpen." Toen ze zag dat Oprah Winfrey zo positief over de man was, besloot ze naar hem toe te gaan.

Tijdens een van de sessies ging het mis en verkrachtte hij haar. "Het erge is dat hij dit deed, terwijl hij me bleef analyseren en op me in bleef praten. 'Ik ben nu je chakra's aan het healen', zei hij. Ik was compleet in een shock toestand. Je bent als het ware zo geïndoctrineerd dat je denkt dat het erbij hoort", zegt Mous tegen NRC.

