Michael Cohen, de voormalige persoonlijke advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, is woensdag veroordeeld tot een celstraf van 36 maanden. Cohen heeft schuld bekend aan het betalen van zwijggeldbetalingen aan vrouwen die beweren een affaire met Trump te hebben gehad en aan liegen tegen het Congres.

De 52-jarige advocaat heeft in augustus toegegeven dat hij in 2016, vlak voor de presidentsverkiezingen, 130.000 dollar betaalde aan pornoactrice Stephanie Clifford (artiestennaam Stormy Daniels). Ook was hij betrokken bij een betaling van 150.000 dollar aan het voormalige Playboy-model Karen McDougal. Die betalingen dienden om de vrouwen tot zwijgen te bewegen: beiden beweren affaires met de getrouwde Trump te hebben gehad.

Cohen zei woensdag in de rechtszaal dat het zijn werk was om "de kwade daden" van zijn baas te verhullen.

De zwijggeldbetalingen waren overtredingen van de wet op de campagnefinanciering, omdat het stilhouden van de vrouwen diende om de politieke kandidatuur van Trump te beschermen. Dat zou betekenen dat de betalingen hadden moeten worden gemeld en dat zij de wettelijke grens van 2.700 dollar per individuele donatie overschreden.

De president zelf ontkent dat de affaires hebben plaatsgevonden en dat de betalingen wettelijk niet door de beugel konden. Zijn advocaat Rudy Giuliani voert aan dat de betalingen dienden om de reputatie van Trump te beschermen en dat ze ook zouden zijn gedaan als hij geen presidentskandidaat was geweest.

Naast de zwijggeldbetalingen heeft Cohen ook bekend te hebben gelogen tegen het Amerikaanse Congres. Tijdens een tweetal hoorzittingen vertelde hij commissies in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat over de onderhandelingen die het bedrijf van Trump, de Trump Organization, voerde over de bouw van een wolkenkrabber in de Russische hoofdstad Moskou.

Die gesprekken zouden zijn stopgezet in januari 2016, nog voor de eerste Republikeinse voorverkiezing, zei Cohen destijds. In werkelijkheid gingen ze door tot in juni 2016, toen Trump al was verkozen tot de presidentskandidaat van zijn partij. 2 van de 36 maanden van zijn straf zijn voor dat misdrijf.

Cohen is ook bestraft voor belasting- en bankfraude. Die aanklachten houden geen verband met zijn activiteiten uit naam van Trump.

Cohen krijgt beperkte strafvermindering voor medewerking

De advocaat had de rechtbank gevraagd hem geen celstraf op te leggen, omdat hij heeft meegewerkt in het onderzoek naar de zwijggeldbetalingen.

De aanklagers stuurden echter aan op een "substantiële celstraf" met een "bescheiden strafvermindering", omdat Cohen weigerde een officiële overeenkomst te tekenen. Als hij dat wel had gedaan, had hij volledige openheid van zaken moeten geven over al zijn criminele handelingen en zijn kennis over misdrijven gepleegd door anderen.

Speciaal aanklager Robert Mueller, die Russische inmenging in de Amerikaanse politiek onderzoekt, heeft de rechter in New York aangeraden Cohen minder tijd in de cel te geven, omdat hij waardevolle informatie heeft geleverd over contacten tussen het campagneteam van Trump en de Russen. De rechter volgde die aanbeveling.