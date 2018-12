Cherif Chekatt, de man die ervan wordt verdacht dat hij dinsdagavond in het Franse Straatsburg een aanslag pleegde, wordt woensdag in heel Noordoost-Frankrijk gezocht door zeker zeshonderd politieagenten en antiterrorisme-eenheden.

Volg ons liveblog

Bij de aanslag met een automatisch vuurwapen vielen twee doden. Daarnaast is een persoon hersendood verklaard. Er vielen twaalf gewonden, waarvan er zes nog in kritieke toestand verkeren. Het ging veelal om bezoekers van een kerstmarkt.

Bij zijn daad riep Chekatt volgens diverse ooggetuigen 'Allahoe akbar' (god is de grootste), zei de Franse aanklager woensdag op een persconferentie.

Bij de zoekactie zijn Franse elite-eenheden betrokken, die onder meer helikopters gebruiken bij de zoektocht. Frankrijk heeft diverse specialistische eenheden binnen de politie en het leger, die zijn ingezet bij de klopjacht.

Chekatt was dinsdagavond al betrokken bij een vuurgevecht met soldaten van Opération Sentinelle, een missie van het Franse leger en de politie om potentiële doelwitten van terroristische aanslagen te beschermen.

In het kort Aanslag op kerstmarkt in Straatsburg

Verdachte nog op de vlucht

Grote klopjacht gaande

Zeker twee doden, twaalf gewonden

Het dreigingsniveau in Frankrijk is opgeschaald naar het hoogste niveau. De grenscontroles zijn versterkt, al kon de Franse politie niet uitsluiten dat Chekatt het land al heeft verlaten. Ook in Duitsland wordt daarom gezocht door de veiligheidsdiensten. Bronnen binnen de politie melden dat de verdachte gewond aan zijn arm zou zijn.

Inwoners van de omgeving Straatsburg is gevraagd zo veel mogelijk binnen te blijven als dat kan, maar "we moeten ons leven verder niet laten beïnvloeden door een terrorist", zei de burgemeester van de Franse stad. Hij benadrukte dat het wat hem betreft "onbetwist om een terroristische aanval gaat".

Verdachte is waarschijnlijk gewond

Omstreeks 20.00 uur dinsdag opende de 29-jarige Chekatt het vuur op een kerstmarkt in het centrum van Straatsburg.

Na het schietincident opende de politie volgens de minister tussen 20.00 en 21.00 uur ten minste twee keer het vuur op de schutter, die alsnog wist te ontkomen. Wel zou hij gewond zijn geraakt. Dat werd ook gezegd door een taxichauffeur, die onder dreiging van zijn vuurwapen werd gedwongen om de verdachte te helpen bij zijn ontsnapping.

Schutter is bekende van de politie

Chekatt is een bekende van de politie en staat op de lijst met de meest gezochte criminelen van de Franse veiligheidsdiensten. Hij is in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland in totaal al 27 keer veroordeeld en heeft meerdere keren gevangen gezeten. Chekatt geldt als een veiligheidsrisico en werd al enige tijd in de gaten gehouden omdat hij religieus geradicaliseerd zou zijn.

Volgens Franse media zou eerder op dinsdag een inval zijn geweest in het huis van de verdachte vanwege een overval, maar de man was daar niet. De politie vond wel explosieven in zijn huis. Ook zijn vier mensen uit de omgeving van de verdachte aangehouden. Het gaat volgens Franse media om de vader, moeder en twee broers van de verdachte.