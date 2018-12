Het plan was om woensdag te vertrekken, maar de wind speelt oceaanroeier Ralph Tuijn parten. Vermoedelijk vertrekt hij nu vrijdag met zijn boot Algea om in zijn eentje de Atlantische Oceaan over te roeien. De wereldrecordpoging start in Portimão in Portugal.

Volgens een woordvoerder staat de wind landopwaarts en daarmee "totaal verkeerd". Door die windrichting wordt het roeien bemoeilijkt.

Naar alle waarschijnlijkheid komt Tuijn 50 tot 55 dagen na zijn start aan Frans-Guyana, een roeitocht van ruim 6.000 kilometer. Het huidige record staat op 96 dagen.

In de podcast van NU.nl vertelt Tuijn, in het dagelijks leven verpleger, dat hij achttien uur per dag gaat roeien. De overige zes uur gebruikt hij om te slapen en te eten. "Normaal gesproken zou je denken je het dan niet redt, maar ik heb wel ervaring met weinig slaap, dus dat lukt wel".

Tijdens zijn duizenden kilometers lange tocht zal hij ook slecht weer tegenkomen. "Maar daar moet je het mee doen, dus dat moet je zien op te lossen. Ik heb al eerder golven van 10 meter hoog meegemaakt, dus ik weet hoe ik ermee om moet gaan", aldus Tuijn.

Tuijn voedt zich met droogvriesmaaltijden die hij in zijn roeiboot bij zich heeft. "Daarnaast vang ik onderweg vis, maar je weet nooit hoeveel dat er zijn." De vangst van Tuijn bestaat uit onder meer haaien. "De meeste haaien die ik tegenkom sla ik aan de haak. Ik kijk wat voor haai het is en als het een lekkere haai is haal ik hem binnen om op te eten."