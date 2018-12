De ebola-uitbraak in Congo heeft tot nu toe zeker vijfhonderd mensen getroffen, blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Verder is het dodental gestegen naar 289.

De huidige uitbraak, die op 1 augustus door de Congolese autoriteiten werd geconstateerd, treft inwoners van de oostelijke provincies.

Bij 452 personen is de ziekte definitief vastgesteld. Bij 48 ebola-patiënten is het niet honderd procent zeker. Zij zijn inmiddels overleden. Bij 241 dodelijke slachtoffers is wel vastgesteld dat ze door ebola zijn gestorven.

De uitbraak in Oost-Congo geldt als de op een na grootste uitbraak ooit ter wereld. Alleen de uitbraak in het westen van Afrika van 2013 tot en met 2016 was groter. Daar werden meer dan 28.000 gevallen van ebola vastgesteld. Ruim 11.000 personen overleefden het niet.

Mogelijk recordaantal doden in Congo

Ebola werd in 1976 ontdekt in Congo. In dat jaar werd het virus geconstateerd bij 318 personen, van wie 280 uiteindelijk overleed. De huidige epidemie is niet alleen niet de grootste in het Afrikaanse land, maar mogelijk ook de dodelijkste met een vermoedelijk dodental van 289.

Het indammen van de uitbraak in de provincie Noord-Kivu is bijzonder moeilijk omdat er verscheidene gewapende groeperingen actief zijn. Aanwezige hulporganisaties worden hierdoor verhinderd in hun werk.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!