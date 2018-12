De automobilist die in september inreed op een mensenmassa in de Chinese stad Hengyang heeft de doodstraf gekregen. De man had al een lang strafblad en wilde "wraak nemen op de samenleving". Dat kostte de levens van vijftien mensen. Tientallen anderen raakten gewond.

De bestuurder reed op een woensdagavond over een druk plein in de stad. Hij stapte vervolgens uit om mensen aan te vallen met een mes en een schop. Op videobeelden was te zien hoe mensen levenloos op het plein lagen. Anderen probeerden zichzelf rennend in veiligheid te brengen.

Volgens Chinese media ging het om een 54-jarige man. Volgens de autoriteiten in Hengyang was de verdachte in het verleden veroordeeld voor drugshandel, diefstal en geweldsdelicten. Daarom wilde hij zich volgens de overheid wreken op de maatschappij.