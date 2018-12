Een vermoedelijk 29-jarige man heeft dinsdag midden op de avond verschillende personen neergeschoten in Straatsburg. Het schietincident dat plaatsvond in de nabijheid van een kerstmarkt in het centrum, leidt tot meerdere dodelijke slachtoffers en gewonden. Een impressie van de chaos en ontreddering in de Franse stad.

In de Franse stad Straatsburg zijn politie en het leger dinsdagavond ineens in groten getale aanwezig als blijkt dat er een persoon in de buurt van de kerstmarkt mensen heeft neergeschoten.

Kort daarna arriveren ook andere hulpdiensten in het centrum van de stad. Er is dan al sprake van mogelijk dodelijke slachtoffers.

De schutter zou meerdere mensen die zich in de buurt van de grote kerstmarkt in Straatsburg begaven, hebben neergeschoten. Hij zou daarbij een automatisch wapen hebben gebruikt en lukraak hebben geschoten.

Als blijkt dat de dader voortvluchtig is, gaat het centrum van Straatsburg helemaal op slot.

De Franse president Emmanuel Macron arriveert ondertussen voor een crisisbijeenkomst naar aanleiding van de situatie in Straatsburg. De minister van Binnenlandse Zaken reist af naar Straatsburg.

In Straatsburg was ondertussen een grote klopjacht aan de gang.

Met honderden agenten wordt gezocht naar de vermoedelijke 29-jarige dader. Autoriteiten denken dat hij alleen handelde. De man was bekend bij de politie.

Ten tijde van de klopjacht bleef een groot deel van Straatsburg hermetisch afgesloten. Op de foto is een dependance te zien van het Europees Parlement. Ook daar mocht niemand in of uit.

Pas 's nachts konden Europarlementariërs het gebied verlaten, net als andere personen die aanwezig waren in het centrum van Straatsburg. Dit gebeurde echter gecntroleerd en via een route, vanwege de aanwezigheid van de schutter in een bepaald gebied.

Frankrijk heeft bekendgemaakt dat het niet alleen de grenscontroles gaat verscherpen, maar ook dat kerstmarkten de komende tijd extra beveiligd worden als gevolg van de situatie in Straatsburg.

Beeld van dezelfde kerstmarkt in Straatsburg, tijdens de editie in 2017.

Naar de dader wordt nog altijd uitgekeken.