De verdachte van de schietpartij in Straatsburg dinsdagavond, waarbij twee mensen omkwamen en veertien mensen gewond raakten, is nog steeds voortvluchtig. Er komt extra bewaking bij de grenzen en ook andere kerstmarkten in Frankrijk.

In het kort Man opent vuur op bezoekers van kerstmarkt in Straatsburg

Schutter gewond door schoten van politie

Dader gevlucht na schietpartij, politie nog steeds op zoek naar man

Cherif C. (29), bekende van de politie, aangemerkt als verdachte

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog

De Franse autoriteiten hebben het dodental woensdagochtend bijgesteld naar twee. Eerder zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castañer tijdens een persconferentie in de nacht van dinsdag op woensdag dat er drie doden waren gevallen.

Een van de dodelijke slachtoffers is een Thaise toerist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Thailand meldt dat het gaat om een 45-jarige man die samen met zijn vrouw op vakantie was in Frankrijk.

Het koppel was enkele uren voor de schietpartij in de stad gearriveerd. De vrouw bleef ongedeerd. De man overleed door een kogel in het hoofd. Van de dertien gewonden zijn er acht zwaargewond.

Verdachte is bekende van de politie

Omstreeks 20.00 uur dinsdag opende een 29-jarige schutter het vuur op een kerstmarkt in het centrum van Straatsburg. Na het schietincident opende de politie volgens de minister tussen 20.00 en 21.00 uur ten minste twee keer het vuur op de schutter, die alsnog wist te ontkomen. Wel zou hij gewond zijn geraakt.

De verdachte, Cherif Chekatt, is een bekende van de politie en staat op de lijst met de meest gezochte criminelen van de Franse veiligheidsdiensten.

Volgens Franse media zou eerder op de dag een inval zijn geweest in het huis van de verdachte vanwege een overval, maar de man was daar niet. De politie vond wel explosieven in zijn huis.

Europees Parlement geëvacueerd

Het Europees Parlement was volledig afgesloten tot halverwege de nacht. Na het vrijgeven van verschillende gebieden in Straatsburg begon de politie ook dit pand te evacueren. Vanaf 3.00 uur werden ambtenaren, werknemers en Europarlementariërs geëvacueerd en elders opgevangen.

De Franse Europarlementariër Emmanuel Maurel hoorde de schoten vanuit zijn hotel. Hij zag vanuit het raam gewonde en paniekerige mensen op straat. Militairen en agenten waren snel ter plaatse, waarna "het vreselijke nieuws doordrong", schreef hij op Twitter.

Extra maatregelen woensdag

Volgens Castañer zijn in Straatsburg inmiddels driehonderd bewapende agenten en twee helikopters. Gedurende de dag volgt nog meer versterking. Woensdag zijn alle eventuele demonstraties verboden, om zo de aandacht volledig te kunnen richten op de zoektocht naar de verdachte.

Ouders mogen zelf weten of ze hun kinderen naar school brengen, die in principe gewoon open zullen zijn. De kerstmarkt is de hele dag dicht. Er komt extra bewaking bij de grenzen en ook andere kerstmarkten in Frankrijk.

