Dinsdagavond opent een schutter het vuur tijdens een kerstmarkt in Straatsburg. Er komen twee mensen om het leven, één persoon wordt hersendood verklaard. Twaalf anderen lopen verwondingen op. De klopjacht op de verdachte is nog steeds gaande. De grenzen worden extra bewaakt en in Straatsburg zijn honderden agenten en militairen actief.

Wat is er precies gebeurd?

De schutter begint rond 20.00 uur 's avonds om zich heen te schieten als de markt op het punt staat dicht te gaan. Omstanders proberen nabijgelegen winkels in te vluchten. Hen wordt verteld zich stil te houden en de straat niet op te gaan zolang de schutter niet is gepakt. Mensen verschuilen zich in kelders van de winkels, waar ze het licht niet aan mogen doen in afwachting van de politie.

Direct wordt een deel van het oude centrum onmiddelijk geëvacueerd en de stad komt onder 'lockdown' te staan, die gedurende de nacht per gebied weer wordt opgeheven. Er zijn onder anderen soldaten met machinegeweren aanwezig en minstens driehonderd agenten zijn op de been in de stad.

Gedurende de avond ontstaat onduidelijkheid over het precieze dodental. Rond 1.00 uur zegt de burgemeester van Straatsburg dat er vooralsnog vier mensen zijn omgekomen. Later wordt dit bijgesteld naar twee. Eén persoon is door de artsen hersendood verklaard. Van de twaalf gewonden zijn er zes zwaargewond.

Een van de doden is een 45-jarige man uit Thailand. Hij was met zijn vrouw in Frankrijk op vakantie. Zij raakt niet gewond. De omgekomen man krijgt een kogel in zijn hoofd.

Het Europees Parlement, dat in Straatsburg is gevestigd, gaat eveneens op slot. Rond 2.00 uur begint de evacuatie van het gebouw. Een uur later worden het personeel, de ambtenaren en parlementariërs door de politie naar een andere locatie in de stad geëscorteerd.

De kerstmarkt is al extra beveiligd, omdat het een populaire toeristenplek is in het oude centrum van de stad. Zo zijn ongeautoriseerde voertuigen niet welkom tijdens de openingsuren van de kerstmarkt. Ook zijn er speciale controleposten opgetuigd op onder meer bruggen waar de tassen van voetgangers worden gecontroleerd.

Wie is de verdachte?

De politie identificeert de 29-jarige Cherif Chekatt als verdachte. Gedurende de nacht maakt de politie een klopjacht op hem waarbij ten minste twee keer wordt geschoten, maar agenten weten hem niet te pakken te krijgen. Wel raakt de man gewond.

Volgens Franse media zou er eerder op de dag een inval zijn geweest in het huis van de verdachte vanwege een overval, maar was de verdachte niet thuis. De politie vindt volgens een functionaris wel explosieven in zijn huis.

Chekatt is in Straatsburg geboren en heeft een behoorlijk strafblad. Hij staat bij de Franse inlichtingendiensten te boek als geradicaliseerd, gewelddadig en met een overdreven bekeringsdrang. De verdachte zou op de lijst van meest gezochte personen van de Franse veiligheidsdiensten staan.

Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, heeft Chekatt zowel in Frankrijk als in Duitsland vastgezeten. Hij kwam al in zijn jonge jaren in aanraking met de politie voor criminele feiten die niet gelinkt zijn aan terrorisme. Vanwege zijn latere radicalisering volgt de politie hem al enkele jaren.

De Franse krant Les Dernières Nouvelles d'Alsace schrijft dat Chekatt in 2011 is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, voor de mishandeling van een tiener met een gebroken fles. In Duitsland werd hij volgens Der Spiegel veroordeeld voor ernstige diefstal en zat tot 2017 vast, voordat hij werd uitgezet.

De officier van justitie in Parijs zegt dat het motief voor de aanval nog niet duidelijk is. Niemand eist de verantwoordelijkheid op, maar volgens de Amerikaanse veiligheidsdiensten die websites waar jihadisten actief zijn in de gaten houden, zijn IS-supporters online in een jubelstemming.

Wat is er na de schietpartij gebeurd?

Na de schietpartij is de kerstmarkt gesloten en werden alle feestelijke activiteiten afgelast. Woensdag ging de zoektocht naar de schutter verder. Ruim zeshonderd medewerkers van de veiligheidsdiensten speuren naar Chekatt.

De Franse openbaar aanklager liet op een persconferentie weten de verdachte na de schietpartij in een taxi is gestapt en de chauffeur onder dwang weg liet rijden. Volgens de chauffeur was de schutter gewond. De autoriteiten sluiten niet uit dat de schutter het land inmiddels heeft verlaten.

In de zoektocht naar Chekatt heeft de politie zijn vader, moeder en twee broers aangehouden voor verhoor. De zoektocht gaat donderdag verder, opnieuw met veel mankracht.

