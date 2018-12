Bij een schietpartij in de Franse stad Straatsburg zijn dinsdagavond vier doden gevallen. Dat heeft de burgemeester van Straatsburg bevestigd. Elf personen zijn gewond geraakt; acht van hen verkeren in kritieke toestand. De politie jaagt op de dader.

Gedurende de avond was er veel onduidelijkheid over het dodental. Uiteindelijk werd door de burgemeester van Straatsburg bevestigd dat er vier doden zijn gevallen.

Straatsburg ligt in het noordoosten van Frankrijk, pal tegen de Duitse grens aan. Een deel van het oude centrum is geëvacueerd. Er zijn onder anderen soldaten met machinegeweren aanwezig in de stad.

De schietpartij vond plaats op de kerstmarkt in het centrum van de stad. Straatsburg heeft de grootste kerstmarkt van Europa. Jaarlijks komen hier miljoenen toeristen op af.

De schoten zouden zijn gelost op de Place Kleber. Het is niet duidelijk wat de toedracht van het schietincident is. Volgens ooggetuigen zou er een man met een geweer door het centrum hebben gelopen.

De verdachte zou een bekende van de politie zijn. Het zou gaan om een 29-jarige man die op de most wanted-list van de Franse veiligheidsdiensten staat. Volgens Franse media zou er eerder op de dag een inval zijn geweest in het huis van de verdachte vanwege een overval, maar de 29-jarige was daar niet. De politie heeft volgens de functionaris wel explosieven in zijn huis gevonden.

Autoriteiten manen tot kalmte en adviseren binnen te blijven

De Belgische omroep VTM meldde eerder dat de schutter mogelijk door de politie was neergeschoten, maar dat bericht wordt door autoriteiten weersproken.

De autoriteiten roepen op tot kalmte en adviseren mensen om de instructies van de politie op te volgen. De burgemeester roept burgers op in huis te blijven, meldt persbureau AFP.

Europees Parlement is hermetisch afgesloten

Een woordvoerder van het Europees Parlement, dat in Straatsburg huist, vertelt aan Sky News dat er veel paniek was op het plein en dat iedereen op de grond ging liggen toen de schoten gehoord werden.

Bronnen binnen het Europees Parlement bevestigen aan NU.nl dat het gebouw van de Europese instanties volledig afgesloten is. De Europarlementariërs zijn ook geïnformeerd over het incident.

'Geen Nederlanders onder slachtoffers'

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft geen aanwijzingen dat er Nederlanders zijn onder de slachtoffers in Straatsburg. Het ministerie laat weten dat het de situatie in de Franse stad op de voet volgt en contact heeft met de lokale autoriteiten.

De Franse president Emmanuel Macron wordt doorlopend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, laat zijn woordvoerder weten. Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner is onderweg naar Straatsburg om zich ter plaatse te laten informeren.

Frankrijk werd afgelopen jaren getroffen door meerdere aanslagen

In Frankrijk vonden de afgelopen jaren meerdere grote aanslagen plaats, uitgevoerd door aanhangers of volgelingen van Islamitische Staat (IS). Op 13 november 2015 vonden in Parijs diverse aanvallen plaats waarbij in totaal 130 mensen werden gedood.

Op 14 juli 2016 reed een man met een vrachtwagen over de boulevard van Nice en doodde hij 86 mensen.

