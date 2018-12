Een jury in de Amerikaanse plaats Charlottesville wil dat James Fields, de man die in 2017 tijdens een demonstratie op linkse activisten inreed, 419 jaar celstraf krijgt. In de praktijk betekent dit dat de 21-jarige man niet meer vrijkomt.

De jury kwam tot dit oordeel na vier uur te hebben overlegd. De rechter heeft aangegeven het advies van de jury over te willen nemen, maar zal pas in maart officieel zijn oordeel vellen, meldt NBC.

Eerder deze week oordeelde de rechter al dat Fields zich schuldig heeft gemaakt aan moord. De oud-docent, die zichzelf een aanhanger van Adolf Hitler noemt, reed op 12 augustus 2017 tijdens protesten van extreemrechts in op een groep tegendemonstranten. De 32-jarige Heather Heyer overleed hierdoor.

De protesten waren uitgebroken toen twee beelden van zuidelijke legerleiders uit de Amerikaanse Burgeroorlog waren verwijderd.

Negentien gewonden nadat hij bewust op groep inreed

Volgens de aanklager reed de man op de groep in uit haat en wilde hij mensen pijn doen en doden. De advocaten van de verdachte zeiden dat hij uit paniek op de groep mensen inreed, maar dat verweer werd door de rechter niet overgenomen.

Naast de vrouw die omkwam, raakten nog negentien mensen gewond door de actie van de verdachte. Op beelden die zijn gemaakt van de aanrijding is te zien dat de man vol inrijdt op een groep mensen en dat hij doorrijdt, waardoor nog meer mensen worden geraakt en verwondingen oplopen.

Trump verdedigde extreemrechtse demonstranten

Door de extreemrechtse demonstratie en de tegendemonstratie was het al dagen onrustig in Charlottesville. Dat leidde meerdere malen tot gevechten in de stad. Op 11 augustus trok een groep lichtgekleurde mannen over het universiteitsterrein en schreeuwden zij racistische leuzen.

In eerste instantie veroordeelde de Amerikaanse president Donald Trump het geweld in Charlottesville, maar liet hij na om de schuldigen aan het geweld bij naam te noemen. Hij stelde dat zich onder de extreemrechtse demonstranten "very fine people" bevonden. Onder veel druk stelde Trump twee dagen later alsnog dat extreemrechtse groeperingen schuldig waren.

​Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!