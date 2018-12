Een vroegere Canadese diplomaat zou vast zijn gezet in China. Dat zeggen zijn huidige werkgever en twee andere bronnen. De arrestatie van de ex-diplomaat Michael Kovrig komt kort na de arrestatie van de topvrouw Meng Wanzhou van het Chinese concern Huawei in Canada.

Het is niet duidelijk of de twee zaken met elkaar te maken hebben. China is kwaad over de arrestatie van de zakenvrouw in Canada. Waarnemers vreesden voor represailles van Peking.

Kovrig werkt voor de International Crisis Group, een non-profitorganisatie die onder andere onderzoek doet naar conflicten. Hij is een belangrijke adviseur voor Noordoost-Azië binnen die groep.

Een regeringsfunctionaris zei dinsdag dat Canada op de hoogte is dat een ingezetene in China vastzit. De minister voor publieke veiligheid zei "diep bezorgd" te zijn over de kwestie.

Het land heeft volgens de minister zijn bezorgdheid daarover aan de Chinese autoriteiten overgebracht. Canada zegt geen aanwijzingen te hebben dat de arrestatie iets met de zaak rond de topvrouw van Huawei te maken heeft.

