De vermoorde Saoedische journalist Jamal Khashoggi en andere journalisten zijn door Time Magazine uitgeroepen tot Time Person of the Year 2018, heeft het tijdschrift dinsdag bekendgemaakt.

Time benoemt sinds 1927 elk jaar een Persoon van het Jaar, maar dat houdt niet in dat het ook altijd om één individu gaat. Het gaat om de persoon, groep of beweging die de grootste invloed op het nieuws van het afgelopen jaar heeft gehad.

Dit jaar heeft Time Magazine bij vier verschillende kwesties betrokken journalisten bestempeld tot Persoon van het Jaar. Het magazine noemt hen "de bewakers in de oorlog tegen de waarheid".

Khashoggi kwam in oktober om het leven nadat hij in de Turkse stad Istanboel het Saoedische consulaat bezocht om de papieren voor zijn scheiding in orde te maken. Binnen werd hij vermoord. Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is de Saoedische kroonprins als opdrachtgever betrokken bij de dood van de journalist.

Vier gedode journalisten ook geroemd

Ook vier journalisten en een verkoopmedewerker van de Amerikaanse krant The Capital Gazette in de plaats Annapolis zijn uitgeroepen tot Persoon van het Jaar. Zij kwamen in juli om het leven toen een man de krantenredactie aanviel met een geweer. Hij beschuldigde de krant van laster, maar kreeg ongelijk van de rechter.

De twee Birmese Reuters-journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo staan ook in het rijtje. Zij werden in september tot zeven jaar cel veroordeeld, nadat zij hadden gepubliceerd over mensenrechtenschendingen in Myanmar.

Maria Ressa is ook door Time Magazine op het schild gehesen. De Filipijnse journalist publiceerde op haar website Rappler kritische artikelen over de drugsoorlog van de Filipijnse president Rodrigo Duterte. Vervolgens spande het Filipijnse ministerie van Justitie een reeks rechtszaken tegen haar aan. Ze riskeert nu een celstraf van tien jaar wegens vermeende belastingfraude.

Vorig jaar werden de mensen achter de #metoo-onthullingen gekozen tot Persoon van het Jaar. In 2016 kreeg de Amerikaanse president Donald Trump de titel.