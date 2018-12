De Thaise militaire junta heeft verkiezingen aangekondigd. Op 24 februari worden de eerste verkiezingen gehouden sinds de militairen in 2014 aan de macht kwamen.

De junta nam de macht over na maandenlange protesten tegen de toen democratisch gekozen premier Yingluck Shinawatra. Het was de negentiende staatsgreep in Thailand in acht decennia.

De militaire leiding verbood het bedrijven van politiek om "de orde in het land terug te krijgen na de protesten". Dat verbod is nu opgeheven door de junta. Het verbod werd na de machtsovername in 2014 ingesteld, maar sinds september werden politieke activiteiten al deels toegestaan.

"De bevolking en de politieke partijen mogen in aanloop naar de verkiezingen meedoen aan politieke activiteiten die in overeenstemming zijn met de grondwet", staat in de verklaring van de junta. Het hoofd van de militairen, Prayut Chan-o-Cha, is momenteel de premier van Thailand.

