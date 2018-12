De van spionage verdachte Russin Maria Butina heeft een deal gesloten met de openbaar aanklager in de VS. De dertigjarige Butina bekent dat ze deelnam aan een samenzwering en heeft toegezegd samen te werken met het openbaar ministerie in de VS.

De aanklager kan vijf jaar cel eisen tegen Butina. Door mee te helpen in het onderzoek, hoopt de Russin haar straf te verminderen, meldt de Amerikaanse nieuwszender ABC News op basis van rechtbankpapieren.

Butina probeerde in 2015 invloed te krijgen in de nieuwe regering. Haar ex-vriend Paul Erickson werkt voor de Republikeinse Partij en wordt als verdachte gezien.

Butina wilde ook infiltreren bij de wapenlobby NRA. Dat ze zich mogelijk op de NRA richtte, is gezien haar achtergrond niet verrassend. Ze zette zich in haar eigen land in voor wapenbezit door in 2013 de organisatie Right to Bear Arms op te zetten. Vanuit Rusland had ze al contacten met leden van de Amerikaanse lobbyorganisatie.

Butina zou zelfs een ontmoeting tussen de top van de NRA en de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov hebben geregeld.

Met studentenvisum naar de VS

De vrouw heeft de Verenigde Staten meerdere keren bezocht. Geen enkele keer liet zij weten tijdens haar verblijf werkzaamheden voor de Russische regering te verrichten, wat volgens de Amerikaanse wet illegaal is.

Ze maakte er ook geen melding van toen ze met een studentenvisum naar de VS verhuisde.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!