De regering van Jemen is tegen een neutrale zone in de havenstad Hodeidah, waar de meeste commerciële goederen en noodhulp arriveren. De Houthi-rebellen hadden de zone voorgesteld tijdens het vredesoverleg in Zweden.

De Houthi's hebben het grootste gedeelte van Hodeidah in handen. De regering, gesteund door een Saoedische coalitie, vindt dat zij zelf de controle over het gebied moet krijgen en is daarom afgelopen zomer het gebied binnengevallen.

De rebellen zijn bereid de haven over te dragen aan de VN. Minister Khalid al Yamani van Buitenlandse Zaken stelt dat de regering een neutrale zone "nooit zal accepteren". Hij geeft aan dat een permanente aanwezigheid van de Verenigde Naties (VN) in Hodeidah geen optie is.

Yamani zegt dat de regering wel openstaat voor de komst van toezichthouders van een VN-dienst die zich bezighoudt met de import van commerciële goederen en humanitaire hulp naar Jemen.

Hodeidah is belangrijk onderwerp tijdens overleg

De controle over de havenstad geldt als een van de belangrijkste gespreksonderwerpen tijdens de vredesbesprekingen. De VN vreest dat de humanitaire crisis in Jemen verder uit de hand loopt, als er niets wordt gedaan tegen de gevechten in de stad.

VN-bemiddelaar Martin Griffiths hoopt met de partijen een staakt-het-vuren af te spreken voor Hodeidah. Op dit moment hebben de regering en rebellen nog geen overeenkomst over de deëscalatie in Hodeidah of de stad Taiz, aldus Griffiths.

Wel is er een akkoord over de uitwisseling van gevangenen. Om hoeveel personen het gaat, wordt binnenkort bekendgemaakt. Het vredesoverleg duurt naar verwachting nog enkele dagen.

Burgeroorlog eist vele duizenden slachtoffers

Tussen maart 2015 tot eind oktober 2018 zijn bijna tienduizend mensen omgekomen door gevechtshandelingen, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maandag. Daarnaast raakten 70.000 anderen gewond.

De WHO beroept zich op gegevens van ziekenhuizen en eerstehulpposten en zegt erbij dat het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk veel hoger is.

Als gevolg van de oorlog zijn ook nog eens vele duizenden mensen overleden. Zo meldde kinderrechtenorganisatie Save the Children vorige maand nog dat bijna 85.000 kinderen zijn gestorven door ondervoeding.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!