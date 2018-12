Diverse prominente Democraten hebben zich de afgelopen dagen uitgelaten over de mogelijkheden die de getuigenis van Michael Cohen, de voormalige advocaat van Donald Trump, kan bieden. De kans op een afzettingsprocedure lijkt binnen handbereik, meldt NBC News ​maandag.

Democraat Jerrold Nadler, een prominent lid van de justitiecommissie van het Huis van Afgevaardigden, stelde zondag in het programma State of the Union van CNN dat "de president in het middelpunt staat van een enorme fraude - een enorm misdrijf tegen het Amerikaanse volk".

Hij riep speciaal aanklager Robert Mueller op "tot de bodem te gaan en precies te achterhalen wat de rol van de Amerikaanse president was".

Volgens Nadler zouden de nieuwe details in de getuigenis van Cohen wijzen op "zaken die reden zouden kunnen geven tot een afzettingsprocedure". "Maar het is de vraag of ze zwaar genoeg wegen om zo'n procedure te starten", meent Nadler.

Trump spil in twee grote federale onderzoeken

Uit twee stapels documenten die vrijdag werden vrijgegeven, blijkt dat Trump de spil is geworden in twee grote federale onderzoeken. Het gaat om documenten over de aanklachten tegen en getuigenissen van Cohen, en documenten van de federaal aanklagers in New York.

De eerste papieren gaan over het onderzoek naar de inmenging van de Russen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De tweede stapel documenten gaan over het illegaal afkopen van een pornoster en een Playboy-model met wie Trump jaren geleden affaires zou hebben gehad. Deze betalingen werden gedaan door Cohen in opdracht van Trump en werden niet gemeld in de campagneboeken van de toenmalige kandidaat, een federaal misdrijf.

Deze informatie heeft justitie in New York verkregen na de inval in het kantoor van Cohen en de gesprekken met de oud-advocaat van Trump die daarop volgden. Ook Mueller heeft door deze inval en de gesprekken met Cohen daarna veel informatie verworven over de contacten tussen de Russen en het campagneteam van Trump.

Cohen bij de rechtbank in New York (Foto: AFP).

Russen zochten al in 2015 contact met het team van Trump

De eerste contacten zouden al in november 2015 hebben plaatsgevonden, toen de Russen toenadering zochten tot Cohen. De toenmalige advocaat van Trump had een ontmoeting met een Rus, die aanbood samen te werken.

Uit de documenten van Mueller blijkt ook dat Paul Manafort, de voormalige campagneleider van Trump, heeft gelogen over contact met een Russische kennis. Het gaat om iemand die is gelinkt aan de Russische militaire inlichtingendienst. Deze Rus heeft volgens Mueller meegeholpen met het hacken van Democraten.

Ook zou Cohen tot diep in 2016, toen Trump al was verkozen tot Republikeinse presidentskandidaat, contact met Russen hebben onderhouden over de bouw van een Trump Tower in Moskou. Eerder zei Cohen dat hij dit contact in januari 2016 had afgekapt. Over dit overleg praatte Cohen zijn baas zeker drie keer bij.

Trump bleef elke vorm van collusion doorlopend ontkennen

Deze bevindingen weerspreken de uitspraken van Trump, die al drie jaar lang doorlopend roept dat er geen collusion, oftewel geheime samenwerking, tussen zijn team en Russen is geweest.

Op Twitter en in toespraken bleef de president maar herhalen dat het onderzoek van Mueller een "heksenjacht" zou zijn van de Democraten, omdat zij Trump zijn verkiezingsoverwinning niet zouden gunnen. Mueller is zelf overigens Republikein. Ook ontkende Trump elk mogelijk belang van zijn bedrijven in Rusland.

Tot nu toe leek het onderzoek zich te concentreren op een ontmoeting in de Trump Tower in het voorjaar van 2016 waarbij een Russische advocaat en diverse mensen die contacten onderhielden met Trump aanwezig waren.

Tijdens dit gesprek zou gesproken zijn over de belastende informatie over Hillary Clinton die de Russen zouden kunnen leveren. Zij was in de campagne voor de presidentsverkiezingen de Democratische tegenstander van Trump.

Trump wordt rechtstreeks gelinkt aan illegale betalingen aan pornoster

Cohen hoort later deze week welke straf hij krijgt voor alle bewezen misdrijven die hij heeft gepleegd.

De oud-advocaat van Trump heeft bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan belastingontduiking, bankfraude, het overtreden van de regels op het gebied van campagnefinanciering en liegen tegen het Congres.

Het Witte Huis liet vrijdag na de verklaringen over de nieuwe documenten weten dat er niets in staat dat het Witte Huis nog niet wist en dat Cohen "meerdere malen heeft gelogen".

Trump zelf deed er nog een schepje bovenop door op Twitter te roepen dat de documenten "de president helemaal vrijpleiten".

De naam Trump komt inderdaad in deze papieren nog niet voor. Maar er wordt wel gewezen op 'Individual 1' die Cohen de opdracht zou hebben gegeven tot de illegale betalingen aan Stormy Daniels en Karen McDougal. Uit de documenten blijkt dat 'Individual 1' niemand anders kan zijn dan Trump.

'Eerste president in lange tijd die mogelijk gevangenis ingaat'

De Democratische afgevaardigde Adam Schiff stelde zondag in het CBS-programma Face the Nation dat de kans heel reëel is dat "Trump op de dag dat hij het Witte Huis verlaat, wordt vervolgd voor diverse vergrijpen". "Hij zal dan de eerste president in lange, lange tijd zijn die serieus zicht heeft op een gevangenisstraf", aldus Schiff.

Ook de Democratische senator Chris Murphy liet zich in harde woorden uit over de zaak. "Het federale onderzoek is op dit moment op een punt gekomen dat verder ligt dan het moment waarop besloten werd een afzettingsprocedure tegen Bill Clinton te starten."

Tegen Clinton werd een impeachmentprocedure gestart vanwege zijn leugens in getuigenissen over een zaak van seksueel wangedrag die tegen hem was aangespannen. Uiteindelijk werd de procedure niet doorgezet.

Murphy stelde wel te willen wachten met een afzettingsprocedure tegen Trump, totdat Mueller zijn definitieve bevindingen heeft gepubliceerd.

Amerikanen demonstreren tegen Trump omdat zij vinden dat hij het Ruslandonderzoek heeft beïnvloed (Foto: AFP).

Afzettingsprocedure vereist steun van twee derde van Senaat

In het geval van een impeachmentprocedure moet een meerderheid van het Huis van Afgevaardigden besluiten dat de president zich schuldig heeft gemaakt aan hoogverraad, omkoping of misbruik van een overheidsambt.

Welke delicten precies onder die laatste omschrijving in de Amerikaanse grondwet vallen, is al tientallen jaren onderwerp van debat onder juridische geleerden.

Na de stemming in het Huis wordt de president berecht in de Senaat. Twee derde van senatoren moet voor afzetting stemmen om de hoogste leider van het land uit zijn functie te zetten. Dat is nog nooit gebeurd, hoewel het bij Clinton (1998) en Andrew Johnson (1868) maar één stem scheelde.

