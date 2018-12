Een 24-jarige Nederlandse militair is zaterdagavond op Curaçao bij een uitgaansgelegenheid door bewakingspersoneel aangehouden terwijl hij cocaïne bij zich had. Daarna is hij overgedragen aan opsporingsambtenaren van de Koninklijke Marechaussee.

De militair is aangehouden met een gebruikershoeveelheid van de drugs op zak, dat is maximaal 0,5 gram. Het gaat om een matroos van het schip de Zr. Ms. Zeeland. De militair wordt teruggestuurd naar Nederland.

Het schip is vorige week op Curaçao aangekomen om drugshandel op zee te bestrijden.

Defensie hanteert een zerotolerancebeleid met betrekking tot harddrugs. Militairen die dat bij zich hebben, worden direct ontslagen. Of de matroos is ontslagen, is niet bekendgemaakt.

