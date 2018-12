Een zestienjarige jongen is opgepakt na onderzoek naar het dodelijke incident in een nachtclub in de Italiaanse plaats Corinaldo. Hij zou met pepperspray hebben gespoten, waardoor bezoekers van een concert in paniek raakten en zes mensen om het leven kwamen.

De jongen wilde mogelijk een ketting stelen door pepperspray te gebruiken, meldt de Italiaanse krant La Repubblica.

De jongen is in hechtenis genomen. Tijdens een huiszoeking vond politie ook heroïne en cocaïne in zijn kamer. Omdat er door getuigen nog meer namen van mogelijke betrokkenen werden genoemd, zit de jongen voorlopig alleen vast voor drugsbezit.

Door het gebruik van pepperspray brak er in de nacht van vrijdag op zaterdag tijdens een concert paniek uit in de club. Mensen probeerden te vluchten en kwamen klem te zitten in het gedrang. Zeker zes mensen kwamen daardoor om het leven.

De dodelijke slachtoffers zijn drie meisjes en twee jongens in de leeftijd van 14 tot 16 jaar en een moeder die haar kind begeleidde tijdens het concert.

Daarnaast zijn nog zeker honderd mensen gewond geraakt, onder wie tien ernstig, schrijft het Italiaanse persbureau ANSA.

Duizend bezoekers tijdens concert

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini kondigde een onderzoek aan. "Mensen mogen zo niet sterven", zei hij. Salvini ziet het als zijn plicht degenen te vinden "die uit boosaardigheid, domheid of hebzucht een feestavond hebben veranderd in een tragedie".

Op het moment dat de paniek toesloeg, trad de rapper Sfera Ebbasta op. Er waren ongeveer duizend mensen aanwezig bij het concert. Een bezoeker van de nachtclub zei tegen ANSA dat zeker één van de nooduitgangen op slot zat. Volgens lokale autoriteiten is dit niet het geval, maar zouden de slachtoffers zijn gestruikeld over een verhoging.

Ook zouden er meer mensen binnen zijn geweest dan was toegestaan. Volgens La Repubblica kwam dat onder meer doordat er ook mensen zonder ticket naar binnen waren gekomen. Er was ruimte voor 469 mensen, maar er werden volgens de Italiaanse krant zo'n 680 tickets verkocht. Ook daar doet de politie onderzoek naar.

