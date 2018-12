De Chileense regering heeft een dag voor de ondertekening van het VN-migratiepact in Marokko besloten het pact niet te ondertekenen.

"Onze positie is helder. Migratie is geen recht", zegt de Chileense onderminister van Binnenlandse Zaken tegen een lokale krant. Volgens de onderminister mogen "landen zelf bepalen op welke voorwaarden ze mensen toelaten".

De oppositie in Chili is boos, omdat het besluit achter gesloten deuren is genomen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft zorgen geuit, omdat Chili een van de grote aanjagers van het pact was. "Het land zet op deze manier stappen achteruit", zegt een directeur van Amnesty Chili.

In Marrakesh is maandag de topconferentie van de Verenigde Naties waar over het migratiepact wordt gestemd. Het pact is een 34 pagina's tellend document dat richtlijnen over een ordelijke en veilige migratie bevat. Het is niet bindend.

Meerdere landen, zoals de VS, Hongarije en Oostenrijk, hebben besloten het pact niet te ondertekenen. In België viel het kabinet vanwege deze kwestie. Nederland ondertekent het pact wel. Volgens de Verenigde Naties zullen meer dan 150 landen het document maandag ondertekenen.

Pact onder vuur

Afgelopen juli rondden de 193 leden van de Verenigde Naties - op de Verenigde Staten na - de voorwaarden voor het migratiepact af om migratie beter te kunnen stroomlijnen. Sindsdien ligt het pact onder vuur.

"Nog veel uitdagingen staan de uitvoering van het pact in de weg", zei een woordvoerder van de VN zondag. "Niet in het minst het giftige en slecht geïnformeerde verhaal dat te vaak wordt verteld als het op migranten aankomt."

