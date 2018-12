Bijna vier maanden na de gedeeltelijke instorting van de brug in de Italiaanse stad Genua is de laatste vrachtauto die nog op de restanten stond, verwijderd. De brandweer heeft de vrachtauto zaterdag achteruit van de brug gereden en er zondag beelden van verspreid.

De cruciale autosnelwegbrug aan de westkant van het centrum van Genua stortte 14 augustus tijdens noodweer voor een groot deel in. Daarbij zijn 43 mensen om het leven gekomen. Over circa een week moet er begonnen worden met de bouw van een nieuwe brug die in 2020 af moet zijn.

De Italiaanse architect Renzo Piano, die uit Genua komt, heeft hiervoor de opdracht gekregen. "Die moet duizend jaar blijven staan. Hij wordt gemaakt van staal en moet eenvoudig zijn", aldus Piano.

De oude brug stortte over 200 meter samen met een pijler in. De brug werd in 1967 geopend en wordt ook de Morandi-brug genoemd, naar de architect Riccardo Morandi (1902-1989). Het Italiaanse openbaar ministerie heeft een onderzoek ingesteld naar onder meer Autostrade per l'Italia, de exploitant van de autosnelweg.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!