De Belgische regering is zondagochtend in crisisberaad bijeengekomen, nadat premier Charles Michel zaterdagavond aankondigde verder te gaan zonder de rechts-conservatieve coalitiepartner de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). Tijdens dit overleg zijn de portefeuilles van de partij herverdeeld.

Zaterdagavond werd bekend dat de Belgische premier Charles Michel verder zal gaan met een minderheidsregering, nadat coalitiepartij N-VA aankondigde niet achter het besluit van de premier te staan om af te reizen naar Marrakesh voor het ondertekenen van het migratiepact.

Michel kreeg daarvoor eerder deze week in het parlement wel steun van de meerderheid, maar grondwettelijk kan de premier het pact niet goedkeuren zonder de steun van de hele regering. De coalitie was daarom zaterdag bijeen om tot een compromis te komen, maar dit lukte niet.

De N-VA stelde dat als Michel het pact alsnog zou goedkeuren, hij in feite daarmee hun ministers uit de regering zet. Wat de premier betreft is de partij zelf uit de regering gestapt.

De portefeuilles die in handen waren van ministers en staatssecretarissen van de N-VA, zoals Asiel en Migratie, Defensie, Binnenlandse Zaken en Financiën, zijn opnieuw verdeeld onder de andere drie regeringspartijen.

De Belgische koning Filip heeft zondagmiddag het ontslag geaccepteerd van drie ministers en twee staatssecretarissen van de N-VA. Dat heeft het koninklijk paleis gemeld, kort nadat Michel een bezoek aan de koning had gebracht.

N-VA-voorzitter denkt dat burgers tegen migratiepact zijn

N-VA-voorzitter Bart De Wever, tevens burgemeester van Antwerpen denkt dat de Belgische bevolking tegen het pact is. "Wij zijn niet tegen migranten of migratie, maar wel tegen de Europese migratiechaos. In het parlement is er misschien brede steun, maar bij de bevolking is dat volgens ons helemaal niet het geval."

In Marrakesh wordt maandag de topconferentie van de Verenigde Naties gehouden waar over het pact wordt gestemd. Het pact telt 34 pagina's en bevat richtlijnen over een ordelijke en veilige manier van migratie.

De eerstvolgende verkiezingen in België worden gehouden op 26 mei 2019, zoals het nu lijkt komen er geen vervroegde verkiezingen.

