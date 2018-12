Iran zou dit jaar dubbel zo veel rakettesten hebben uitgevoerd. Daarbij zouden raketten zijn getest die de Europese Unie kunnen bereiken, bericht de Welt am Sonntag.

De krant baseert zich op documenten van westerse inlichtingendiensten die zijn ingezien. Volgens de inlichtingen heeft Iran dit jaar minstens zeven keer middellangeafstandsraketten voor testdoeleinden afgevuurd. Daarnaast stuurde Iran vijf keer een korteafstandsraket of kruisraket de lucht in.

Dat is meer dan een verdubbeling van het aantal tests ten opzichte van vorig jaar. Al deze raketten hebben de technologie om massavernietigingswapens te dragen.

De Welt am Sonntag meldt dat de tests mogelijk in strijd zijn met het nucleaire akkoord dat Iran in 2015 sloot met vijf vetomachten van de VN-Veiligheidsraad en Duitsland. In het kader van de deal zou Teheran zijn nucleaire programma aan banden leggen in ruil voor het opheffen van westerse sancties.

De Duitse regering zou samen met Groot-Brittannië en Frankrijk in oktober dit jaar een brief hebben gestuurd aan de VN-Veiligheidsraad, waarin ze zorgen hebben geuit over het raketprogramma van Iran, aldus de Duitse krant.

VS trok zich in mei terug uit deal

De Verenigde Staten trokken zich in mei van dit jaar terug uit de deal, onder meer omdat Iran volgens de Amerikaanse president Donald Trump zich niet aan het akkoord zou houden. De andere vijf landen trokken zich niet terug en proberen het akkoord overeind te houden. Het internationaal atoomagentschap stelde in november dit jaar vast dat Iran zich wel aan de deal hield.

In november van dit jaar kondigde de VS aan dat het opnieuw sancties zou opleggen aan Iran, die ook voor 2015 golden. Deze sancties werden destijds ingetrokken door de regering-Obama, nadat de deal gesloten werd. De sancties zijn vooral gericht op de financiële sector.

De Iraanse president Hassan Rouhani heeft onlangs laten weten dat de ingestelde Amerikaanse sancties het land nauwelijks raken. Volgens hem heeft de VS eerder al alle mogelijkheden benut om Iran te blokkeren. "Er was niks nieuws om tegen ons te gebruiken", aldus Rouhani.

