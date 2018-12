De 67-jarige Boliviaanse drugsbaas Jorge Roca Suarez is aan zijn bewakers ontsnapt terwijl hij werd behandeld in een privékliniek in hoofdstad La Paz.

Suarez verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag uit het medische centrum zonder dat zijn bewakers of medewerkers van de kliniek iets doorhadden. Wat Suarez precies mankeerde, is niet bekend.

De drugsbaas keerde in april terug in Bolivia, nadat hij 28 jaar van een 36-jarige gevangenisstraf had uitgezeten in de Verenigde Staten. In zijn thuisland moest hij nog een straf van 15 jaar uitzitten.

"De politie heeft alle middelen ingezet om hem zo snel mogelijk te vinden", zei een politiebaas van La Paz.

Suarez maakte vooral naam voor zichzelf in de jaren tachtig, toen hij samenwerkte met de Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!