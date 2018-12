Bijna 1.400 'Gele Hesjes' zijn zaterdag verspreid over Frankrijk aangehouden bij protesten tegen de regering. Ongeveer zestig mensen raakten gewond, onder wie drie veiligheidsfunctionarissen.

De meeste arrestaties vonden plaats in Parijs, ruim zeshonderd mensen zitten nog vast in de hoofdstad. De situatie is onder controle, zei minister Christophe Castaner van Binnenlandse Zaken begin van de avond, hoewel het in enkele steden in het land nog onrustig bleef.

Volgens premier Edouard Philippe komt president Macron komende week met nieuwe maatregelen om de "nationale eenheid" te herstellen.

Ook in onder meer Bordeaux en in Toulouse kwam het tot confrontaties tussen de betogers en de politie. In Parijs zijn opnieuw winkels geplunderd. Er werd met stenen gegooid, barricades werden opgeworpen, snelwegen geblokkeerd en auto's in brand gestoken.

Volgens de politie lokken vooral extreem-rechts, extreem-links en anarchisten rellen uit. Mensen betogen onder meer tegen de slechte economische omstandigheden en tegen de regering van president Macron.

Bijna 10.000 demonstranten in Parijs

Volgens minister Castaner waren er in totaal zo'n 125.000 mensen op de been, waarvan er bijna 10.000 in Parijs demonstreerden. Sinds begin van de avond hebben de veiligheidsdiensten de situatie weer onder controle.

Niet overal in Parijs liep het uit de hand. Op meerdere plekken bleven de demonstraties vreedzaam, waarbij mensen alleen leuzen scandeerden.

Voorafgaand aan de grote demonstraties nabij de Arc de Triomphe hield de Franse politie al 250 mensen aan die vrijwel allemaal van buiten Parijs naar de stad kwamen. De politie vermoedde dat dit relschoppers waren, in plaats van vreedzame betogers. Ze hadden bijvoorbeeld maskers, katapulten of hamers bij zich.

Onvrede breder verspreid

Aanvankelijk gingen de 'Gele Hesjes' enkele weken geleden de straat op om te protesteren tegen de geplande belastingverhogingen op brandstof. Deze week besloot de regering van president Emmanuel Macron die maatregel op te schorten.

De onvrede bleek ondertussen breder verspreid. De protesten van dit weekend richten zich dan ook niet alleen meer op de prijzen van de brandstof, maar zijn uitgegroeid tot grotere protesten uit ontevredenheid over het beleid van de regering van Macron.

