De Belgische premier Charles Michel gaat de drie N-VA-ministers in zijn coalitieregering vervangen. Wat hem betreft is de N-VA zelf uit de regering gestapt in de crisis over het VN-migratiepact.

Zondag vertrekt Michel naar de Marokkaanse stad Marrakesh, waar wordt gestemd over het migratiepact. De N-VA is daartegen, de drie andere coalitiepartners zijn voor.

Het was zaterdag een uiterst rommelige dag voor de regering. Een ingelaste ministerraad bood geen kans op een compromis binnen de coalitie over het pact. Daarna kondigde de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) aan dat als Michel het pact gaat goedkeuren, hij in feite de N-VA-ministers uit de regering zet.

Volgens Michel stapt de N-VA op deze manier uit de regering, daarom kwam hij daarna met zijn mededeling over de vervanging van de drie N-VA-bewindslieden.

In Marrakesh is maandag de topconferentie van de Verenigde Naties waar over het migratiepact wordt gestemd. Het pact is een 34 pagina's tellend document dat richtlijnen over een ordelijke en veilige migratie bevat.

Premier Michel zei na afloop van de ministerraad dat er "geen consensus" bestaat over het intrekken van de eerdere beslissing om het pact te steunen. Eerder op de avond noemde vicepremier Jan Jambon (N-VA) de kans op een compromis over het pact zeer klein.

Na zijn terugkeer uit Marokko gaat premier Michel overleggen met het parlement over de situatie, zei hij zaterdagavond.

N-VA-voorzitter Bart De Wever, tevens burgemeester van Antwerpen denkt dat de Belgische bevolking tegen het pact is. "Wij zijn niet tegen migranten of migratie, maar wel tegen de Europese migratie-chaos. In het parlement is er misschien brede steun, maar bij de bevolking is dat volgens ons helemaal niet het geval."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!