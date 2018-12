John Kelly, de stafchef van de Amerikaanse president Donald Trump, stopt met zijn functie aan het einde van dit jaar. Dat heeft Trump zaterdag bekendgemaakt.

De 68-jarige Kelly had sinds de zomer van 2017 de leiding over de dagelijkse staf van Trump. Hij verving Reince Priebus, die ontslag had genomen. Kelly werd destijds aangesteld om orde te scheppen in het Witte Huis. De gepensioneerde marine-generaal was daarvoor minister van Binnenlandse Veiligheid in de regering van Trump.

"Hij is een fantastische kerel", aldus Trump zaterdag. "Hij zal aan het einde van dit jaar weggaan. Ik waardeer zijn werk."

De president maakt ergens in de komende dagen bekend wie Kelly zal opvolgen, mogelijk gaat het om een tijdelijke vervanger. Een naam die wordt genoemd is die van de 36-jarige Nick Ayers, die nu de staf van vicepresident Mike Pence leidt.

De stafchef geldt als een van de belangrijkste posities in het Witte Huis en heeft nauw contact met de president. De stafchef bepaalt bijvoorbeeld doorgaans wie de president mag bezoeken.

Volgens Amerikaanse media was de relatie tussen Trump en Kelly al enkele maanden bekoeld. Zo zou de stafchef de president meerdere keren een "idioot" hebben genoemd en hebben gezegd dat hij de enige was die het land verdedigde tegen een ramp. De laatste tijd zouden de twee amper met elkaar praten.